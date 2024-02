Leto generala Maistra bo zaznamovalo več kot 40 dogodkov

Ob 150. obletnici rojstva in 90. obletnici smrti generala in pesnika Rudolfa Maistra - Vojanova je Vlada Republike Slovenije letošnje leto razglasila za leto generala Rudolfa Maistra. Samo v Kamniku, kjer se je 29. marca 1874 rodil, bodo v letošnjem letu pripravili več kot 40 dogodkov, ki bodo obeležili spomin na borca za severno mejo, pesnika, slikarja in bibliofila. Prav tako bodo v Kamniku obeležili 100. obletnico njegovega imenovanja za častnega meščana.