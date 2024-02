Jezikolumna: Slovenisti in slavisti isti?

Kdo vas je učil slovenščino v šoli, slavistke ali slovenisti? Kdo uči slovenščino vaše otroke? Kdo vas uči slovenščino, v naši jezikolumni nima smisla spraševati, saj šolska populacija časopisov ne bere. Šolarji in šolarke itak uporabljajo slengovska poimenovanja in učiteljico slovenščine – vsaj v deželi Kranjski - ponavadi kličejo slôvarca. Moški učitelji slovenščine so zastopani v tako majhnem deležu, da slengovskega poimenovanja zase menda sploh nimajo. Slôvar? Sprašujem naprej. Kdo se vam zdi strokovno podkovan za zadeve v zvezi s slovenščino in slovensko književnostjo, slavistka ali slovenistka?