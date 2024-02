Montaignevo temeljno vprašanje je: kaj vem?

Prevajalec Branko Madžarevič je lani naredil še en slonji korak: potem ko je leta 2003 prevedel neprevedljivo Rabelaisovo delo Gargantua in Pantagruel in zanj prejel nagrado Prešernovega sklada, je nedavno izšel še njegov prevod čez tisoč strani obsegajočih Esejev Michela de Montaigna. O tem humanističnem temelju evropske zahodne misli je v Vodnikovi domačiji Center spregovoril v družbi jezikoslovca Primoža Viteza in filozofa Janka Lozarja Mrevljeta.