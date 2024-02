Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan ne odstopa. Trdi, da so ji pri nakupu sodne stavbe na Litijski v Ljubljani lagali, jo zavajali in prirejali dokumente. Da se vse bolj izrisuje, da bi lahko šlo za delovanje organizirane skupine s ciljem pridobitve protipravne koristi. Pri tem je pokazala na uslužbence ministrstva in članke njene stranke, tudi na generalnega sekretarja SD Klemna Žiberta. Danes se bo predvidoma znova sestala s premierjem Robertom Golobom, ki ima v rokah njeno usodo. Ker želi čim bolj razčistiti ministričine obtožbe, do sedaj ni sledil volji predsedstva SD, naj Švarc-Pipanovo razreši. Ali bo premier svojo končno odločitev sporočil danes, ni jasno.

Zaradi nerazrešitve ministrice je v njeni stranki vse več nezadovoljstva. Mnogi so mnenja, da jih premier ne jemlje resno kot koalicijsko partnerico. V zvezi s situacijo se je včeraj na kolegiju predsednice Tanje Fajon sestalo ožje vodstvo SD. Preigravali so več različnih možnih scenarijev, odločitve pa vendarle niso sprejeli. Gospodarski minister Matjaž Han pa naj bi zbranim predlagal začasni umik Žiberta, a naj bi ta dejal, da ni storil nič spornega in da ne namerava odstopiti. Portal Necenzurirano je danes poročal, da naj bi Žibertova starša v zadnjih letih postala lastnika več nepremičnin v skupni vrednosti več kot dva milijona evrov.

Znotraj SD deljena mnenja

V stranki sicer vladajo zelo različna mnenja: številni so prepričani, da mora ministrica kot podpisnica v javnost vse bolj spornega posla oditi zaradi objektivne odgovornosti, drugi so mnenja, da bi moralo oditi (tudi) vodstvo, še posebej Fajonova in Žibert. Pred stranko je tudi vprašanje njene pozicije v koaliciji, saj Golobovo neupoštevanje volje predsedstva stranke daje misliti, da niso upoštevani kot resen koalicijski partner. Naši sogovorniki izpostavljajo, da je kljub vrenju potrebno biti previden in ne sklepati prenagljenih odločitev. Prav tako nekateri menijo, da pogovori v obliki pisem preko medijev ne koristijo nikomur. Žibert je za jutri sklical izredno koordinacijo predsednikov in tajnikov občinskih in območnih organizacij stranke.

Pritisk ob tem stopnjuje tudi opozicija. Na predlog NSi bodo o spornem nakupu v sredo razpravljali člani komisije za nadzor javnih financ, ki imajo na dnevnem redu tudi poslovanje podjetja Star Solar, ki je v lasti premierja Goloba. Predsednik SDS Janez Janša pa je v nedeljo na družbenem omrežju X zapisal, da je po vsem videnem morda čas za interpelacijo celotne vlade, saj je nemogoče, da za takšen vladni projekt ne bi vedeli tudi predsednica SD Fajon, finančni minister Boštjančič in premier Golob. Sporni nakup sicer preiskujeta komisija za preprečevanje korupcije (KPK) in Nacionalni preiskovalni urad (NPU), ki pa naj bi preiskavo s pravosodnega zdaj razširil tudi na finančno ministrstvo.

Boštjančič: Ključno je, ali lahko ministrica pri razčiščevanju nakupa sodne stavbe še pomaga ali škodi

Finančni minister Klemen Boštjančič je pozdravil informacije, da naj bi NPU preiskavo nakupa prostorov na Litijski cesti širil tudi na njegov resor. Meni, da je treba zadevi čim prej priti do dna in da dileme o objektivni odgovornosti ministrice Dominike Švarc Pipan ni, ključno je vprašanje, ali lahko ta pri razčiščevanju še kaj pomaga ali škodi. »Upam, da se preiskava širi in da bodo ustrezni organi preiskali vse, kar se tiče tega postopka. Vse dokumente, ki jih imamo, jih bomo dali. Nadejam se, da bodo to naredili tudi povsod drugod, ker je seveda marsikaj v tem primeru šlo narobe,« je v današnji izjavi za medije dejal finančni minister in podpredsednik vlade Boštjančič.

Po Boštjančičevih besedah sicer preiskovalci še niso stopili v stik z njegovim resorjem, a upa, da do tega pride čim prej. »Verjamem, da je čas pomemben, da se določene stvari čim prej razčistijo, ne da bodo minili tedni in meseci in bomo potem za nazaj ugotavljali,« je ocenil minister. Meni, da bi moralo biti v fokusu tudi dogajanje v zadnjih tednih, ker je pri tem precej »stvari nenavadnih«. Kot je še pojasnil, sicer vloga ministrstva za finance pri omenjenem poslu ni bila drugačna kot v drugih primerih financiranja projektov drugih ministrstev.