V petek je okoli 9.30 na mejni prehod Rigonce iz Hrvaške pripeljal voznik kombija. Ko je opazil policiste, je zapeljal na prometni pas, namenjen izstopu iz Slovenije, nato pa s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo do Rigonc. Tam je izgubil oblast nad vozilom in silovito trčil v kamnito ograjo. Izkazalo se je, da gre za 24-letnega Indijca, ki je v kombiju prevažal 14 Sircev. Pet izmed njih jih je bilo v nesreči poškodovanih in so jih oskrbeli na kraju.

Drugega tujca, ki ni želel ustaviti, so policisti obravnavali v soboto, nekaj pred 19. uro. Ustavljali so ga na območju Slovenske vasi. Pri tem je z veliko hitrostjo odpeljal naprej na avtocesto, kjer je vozil tudi s hitrostjo 240 kilometrov na uro, nato pa je avtocesto zapustil in zapeljal proti Krškemu. V krožišču Drnovo je zaradi neprilagojene hitrosti povzročil prometno nesrečo in pobegnil. Policisti so ga izsledili in prijeli. Ugotovili so, da gre za 34-letnega Romuna, ki je v vozilu prevažal 31-letno Turkinjo in njene tri otroke. Lažje poškodovane so jih oskrbeli reševalci.

V petek, nekaj po 16. uri, so policisti na območju Slovenske vasi ustavili avtodom. V njem sta 53-letni Litvanec in 52-letni Poljak v majhnem pomožnem prostoru poleg rezervnega kolesa prevažata tri Turke.

V noči na nedeljo so na območju Jesenic na Dolenjskem policisti ustavljali kombi. Voznik znakov, naj ustavi, ni upošteval, ampak je nadaljeval vožnjo po travniku, kjer je obstal. Šlo je za 28-letnega Srba, ki je prevažal 13 Turkov, med njimi pet otrok. V bližini so policisti prijeli še 27-letnega Srba in dva sopotnika, prav tako iz Srbije, ki so s 28-letnikom sodelovali pri tihotapljenju migrantov.

V nedeljo, nekaj pred 21. uro, so policisti na Obrežju ustavili še 26-letnega Romuna, ki je prevažal pet Sircev.

Pretekli konec tedna so sicer policisti Policijske uprave Novo mesto skupno prijeli 370 migrantov, ki niso imeli dovoljenja za bivanje v Sloveniji, od tega 263 na območju Policijske postaje Brežice in 107 na območju Policijske postaje Črnomelj.