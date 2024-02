Po navedbah medijskega urada palestinskega islamističnega gibanja Hamas, ki nadzoruje Gazo, so izraelske sile v osrednjem in južnem delu enklave obstreljevale tudi območja v bližini bolnišnic.

Izraelska vojska je medtem sporočila, da je izvajala usmerjene napade na »teroristične cilje« v osrednjem in severnem delu Gaze. Dodala je, da so v Han Junisu ubili »več deset teroristov« in našli različno orožje, vključno s puškami, bombami in strelivom. Po poročanju spletnega portala katarske televizije Al Jazeera so se brigade Al Kuds, ki pripadajo palestinskemu Islamskemu džihadu, v Han Junisu spopadle z izraelskimi enotami.

Od začetka izraelske ofenzive v Gazi po Hamasovem napadu na južni Izrael 7. oktobra je življenje izgubilo najmanj 27.365 Palestincev. Ranjenih je po zadnjih podatkih 66.630.

Izraelske sile so ponoči izvedle tudi nove racije na okupiranem Zahodnem bregu. Pri tem so pridržale najmanj 28 ljudi, je na Telegramu sporočilo društvo palestinskih zapornikov. Dodalo je, da je med pridržanimi več otrok. Racije so sicer večinoma izvedli v Ramali, potekale pa so tudi v Tulkaremu, Hebronu, Dženinu, Tubasu, Nablusu in vzhodnem Jeruzalemu.

Skupno število aretacij na Zahodnem bregu od 7. oktobra je s tem preseglo 6540, je po navedbah Al Jazeere še sporočilo društvo, ki opozarja, da podatki vključujejo tako tiste, ki so še vedno v pridržanju, kot izpuščene.