Portal Nacionale je objavil posnetek, na katerem je mogoče videti Dragano Miletić, kako uživa narkotike na stranišču in v občinski pisarni Leposavić. Na drugem posnetku je videti več uslužbencev, med njimi pa je celo pripadnik policije. Dragana Miletić je takšne navedbe najprej zavrnila in zanje obtožila Srbsko listo.

»To je laž. To si izmišljujejo v Srbski listi, da bi ogrozili moje ime in položaj v občini Leposavić. Od začetka mojega mandata so se pojavljale različne zgodbe, samo da bi me uničili. Zažgali so mi tudi avto. Neverjetno, kakšen pritisk name izvajajo, a borila se bom do konca,« je za Nacionale dejala Miletić.

Potem ko potrdili pristnost posnetka, jo je župan občine Leposavić Ljuljzim Hetemi razrešil. Po razrešitvi se je sama oglasila v prostorih spletnega portala Nacionale in trdila, da so jo »prisilili« v uživanje mamil in da so ji grozili z bombardiranjem hiše. Hkrati je te podatke posredovala tožilstvu, piše Kosovo online.

Portal Nacionale je objavil še en posnetek, na katerem je videti več moških, med njimi so občinski uradniki in policist, ki naj bi uživali mamila. Policijski inšpektorat je že zahteval izključitev policista.

»Preiskovalci Policijskega inšpektorata Kosova so sprožili preiskavo po objavi novih posnetkov v medijih, na podlagi katerih se sumi, da so uslužbenci občine Leposavić uživali narkotike v objektu občine,« piše v sporočilu za javnost. Pojasnjujejo, da so preiskavo začeli prav zaradi suma, da bi lahko bil na objavljenih posnetkih policist.