Napad je bil usmerjen na naftno polje Al Omar v vzhodni sirski pokrajini Dair as Saur, kjer je največje oporišče koalicijskih sil pod vodstvom ZDA v državi, je sporočil sirski observatorij s sedežem v Londonu, ki se opira na mrežo virov v Siriji.

Sile SDF, ki jih podpirajo ZDA in so vodile boj proti pripadnikom skrajne skupine Islamska država v Siriji, pa so sporočile, da je bilo šest njenih borcev ubitih v napadu z dronom, ki je ciljal na »akademijo za usposabljanje« v Al Omarju.

Odgovornost za napad na ameriško oporišče v Al Omarju je prevzel Islamski odpor v Iraku, zavezništvo proiranskih oboroženih skupin, ki nasprotujejo ameriški podpori Izraelu v vojni proti Hamasu v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad z dronom je bil prvi vojaški odziv proiranskih milic na ameriške napade v Siriji in Iraku minuli petek, je še poročal sirski observatorij.

Ameriška vojska je v petek zvečer raketirala skupno 85 ciljev v Iraku in Siriji kot odgovor na napad na ameriško oporišče na severu Jordanije, v katerem so pred tednom dni umrli trije ameriški vojaki, več kot 40 pa je bilo ranjenih. ZDA so napovedale, da bodo nadaljevale povračilne ukrepe.