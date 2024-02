#intervju Zmago Sagadin: Pianigiani je bil maslo Bečirovića in Gorenca

Ko spregovori najtrofejnejši slovenski trener Zmago Sagadin, so besede vedno sočne. Brez dlake na jeziku nalije čistega vina, česar v športu, pa tudi na splošno v življenju, primanjkuje, saj so ljudje v takih primerih hitro užaljeni, še posebej, če so soočeni z resnico. Danes 71-letni Celjan še vedno z zanimanjem in podrobno spremlja dogajanja v košarki, zlasti v »njegovi« Olimpiji in slovenskem prostoru. Kar vidi, mu ni všeč. Vodstvu ljubljanskega kluba polaga na dušo, naj naredijo resen projekt in poskušajo ujeti še zadnji vlak za evroligo, ki jo bodo po njegovem kmalu zaprli, vsem slovenskim košarkarskim delavcem pa, naj načrtno delajo z mladimi in jih sistematično potiskajo v ospredje.