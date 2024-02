Ministrstvo za javno upravo je sporočilo, da je bilo na razpisu izbranih 12 regionalnih stičišč, ena horizontalna mreža ter en projekt prostovoljske mreže. Aktivnosti in izbrani programi bodo potekali do 31. decembra 2027. Največj sredstev je bilo na razpisu dodeljenih Zavodu za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), in sicer dober milijon evrov. Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva pa je dobilo sredstva v višini 650.000 evrov.

Zavod Nefiks, Zavod Tri, Zavod Dobra družba, Zavod PIP, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov, Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, Kulturno izobraževalno društvo PINA, Ustanova Fundacija BIT Planota, Ustanova Lokalna razvoja fundacija za Pomurje, Zveza društev mladinski center Postojna, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Društvo za razvoj in varovaje Geoss-a pa so na razpisu prejeli med 300.000 in 500.000 evrov.

Ministrstvo za javno upravo želi z razpisom krepiti informiranost, organizacijski razvoj ter usposobljenost za zagovorništvo in trajnostno krepitev NVO. Prav tako želi ministrstvo z razpisom prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju tako lokalnih kot regionalnih politik; hkrati pa vzpostaviti trajnejša partnerstva med NVO ter javnimi institucijami, gospodarstvom in mediji, z namenom reševanja in s tem izboljšanja prepoznanih družbenih potreb.