Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili nekaj pred 7. uro obveščeni o dogodku na avtobusu števlka 14 za Bežigradom, v katerem je bila poškodovana oseba. Po doslej znanih informacijah je moški pristopil do znanke in jo poškodoval z ostrim predmetom. Reševalci so jo odpeljali v UKC Ljubljana, osumljenca pa je policija prijela na kraju dogodka. Po prvih podatkih žrtev ni v smrtni nevarnosti.

Za Dnevnik so na LPP povedali, da je bilo ob napadu na avtobusu 35 potnikov. Nekaj jih kriminalisti še vedno zaslišujejo kot priče. Eden od zaposlenih v stavbi Lesnine nam je povedal, da je najprej slišal kričanje, nato pa videl voznika avtobusa, ki je izstopil in poklical policijo.

Več sledi.