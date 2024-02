Ameriške sile so izvedle samoobrambni napad, v katerem so uničile hutijevsko vodeno raketo za kopenske napade, kasneje pa še štiri protiladijske vodene rakete, ki so bile pripravljene za izstrelitev proti ladjam v Rdečem morju. Rakete so odkrili na območju pod nadzorom hutijevcev, ob tem pa ocenili, da predstavljajo neposredno grožnjo ameriški mornarici in trgovskim ladjam v regiji, so sporočili iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom).

ZDA so izvedle napad dan po skupnem napadu ameriških in britanskih sil na cilje hutijevcev v Jemnu. To je bil tretji tovrsten skupen napad v odgovor na ogrožanje ladijskega prometa v Rdečem morju. Hutijevci pravijo, da so njihovi napadi na ladje v Rdečem morju odgovor na izraelsko ofenzivo v Gazi oziroma izraz solidarnosti s Palestinci.

Na Bližnjem vzhodu so se razmere zaostrile po začetku vojne v Gazi, napade so okrepile predvsem številne milice, ki jih podpira Iran, med drugim v Libanonu, Iraku, Siriji in Jemnu. V enem od napadov v Jordaniji so bili nedavno ubiti trije ameriški vojaki, Washington je odgovornost pripisal proiranskim milicam. V odgovor so zato ZDA v petek napadle več deset ciljev v Siriji in Iraku.