Edina alpska smučarska preizkušnja minulega konca tedna v svetovnem pokalu v Chamonixu je poskrbela za zgodovino. Zmagal je Daniel Yule, ki je imel ogromno športne sreče, da se je kot zadnji uvrstil na drugo progo. Švicar je namreč na prvi v ravninskem delu naredil veliko napako, s skrajnimi močmi pravilno ujel vratca ter izgubil veliko hitrosti. Z zaostankom sekunde in 93 stotink je vendarle zasedel 30. mesto ter na drugi progi startal kot prvi. Yule je smučal izvrstno, na roko pa so mu šle spomladanske razmere na soljeni progi, zaradi katerih je bila proga vse počasnejša. Tekmeci so po vrsti za njim zaostajali, sam pa se je veselil sedme zmage svetovnega pokala, prve v tej sezoni.

Feller povečal prednost

»Nekomu se moram zahvaliti, saj sem imel neverjetno srečo, da sem se sploh uvrstil na drugo progo. Ko sem se ob koncu prve proge prepričal, da bom imel še eno priložnost, sem vedel, da jo lahko izkoristim. Na prvi progi sem nosil startno številko 5, že takrat pa sem čutil, da je bila proga počasnejša. Na drugi progi sem smučal odlično, imel pa sem tudi veliko športne sreče,« se je zavedal Daniel Yule. Švica je po zaslugi Loica Meillarda dosegla dvojno zmago. »Ne vem, v čem je skrivnost švicarskih uspehov v vseh disciplinah, katerih glavni tvorec je Marco Odermatt. Več lahko povem o slalomu. Imamo zelo močno reprezentanco, ves čas napadamo, enkrat se izide bolje, drugič ne. Tokrat sta bila znanje in sreča na naši strani,« je bil zadovoljen Loic Meillard, ki se je v tej sezoni prvič uvrstil na slalomski zmagovalni oder.

Vodilni slalomist sezone Avstrijec Manuel Feller se je tudi na sedmem slalomu sezone uvrstil med najboljšo peterico. S četrtim mestom je bil zadovoljen, zavedal pa se je, da je po prvi progi zapravil lepše izhodišče, ko je zaostajal le za Norvežanom Timonom Hauganom (zasedel je osmo mesto) in Francozom Clemontom Noëlom (bil je tretji). »Ne strinjam se, da je imel kdo izmed nas srečo. Takšen je naš šport, ki poteka v naravi. Enkrat je proga skoraj za vse enaka, drugič imajo prednost tisti, ki startajo prej. Tokrat se je vse obrnilo. S svojim smučanjem sem zadovoljen,« je športno priznal poraz Manuel Feller, ki j še povišal vodstvo v slalomskem seštevku, saj je bil Nemec Linus Strasser, zmagovalec zadnjih dveh preizkušenj v Kitzbühlu in Schladmingu, 14.

Marovt mojster treningov

Edini Slovenec na startu Tijan Marovt z visoko startno številko 52 ni imel realnih možnosti, da bi se prvič v karieri uvrstil na drugo progo. Po slabih vmesnih rezultatih je odstopil. »V francoskih Alpah so visoke temperature, ne glede na to pa je bila proga v dobrem stanju. To potrjujejo startne številke nad 40, ki so se uvrstile na drugo progo. Pri Tijanu še naprej obžalujem, da ne uspe prenesti smučanja s treninga na tekmo. Na treningih, ko smo skupaj z najboljšimi reprezentancami na svetu, je konkurenčen, na tekmah pa tega ne pokaže,« je povedal slovenski slalomski trener Sergej Poljšak.

Svetovni pokal v alpskem smučanju za moške se bo konec tedna nadaljeval v Banskem, kjer bosta veleslalom in slalom. Tudi ženske bodo nadaljevale v tehničnih disciplinah in sicer v soboto in nedeljo v Soldeuu v Andori, kjer naj bi se karavani po padcu v Cortini d'Ampezzo priključila Američanka Mikaela Shiffrin.

*** 30. po prvi progi je bil Daniel Yule, ki je zmagal z najvišjega mesta po prvi progi v slalomski zgodovini svetovnega pokala v alpskem smučanju. 23 nastopov v svetovnem pokalu je zbral slovenski alpski smučar Tijan Marovt, toda točk doslej še ni osvojil. 98 stotink sekunde je za zmagovalcem v slalomu zaostal Bolgar Albert Popov in zasedel 26. mesto.