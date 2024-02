»Krajši premor smo izkoristili za to, da popravimo malenkosti, za katere prej ni bilo časa,« je pred sobotno tekmo z Ikastom dejal Dragan Adžić, trener slovenskih državnih prvakinj, toda sodeč po igri, ki so jo prikazale njegove varovanke, v svoji nameri v Krimu niso bili uspešni. Slovenske prvakinje so v 12. krogu skupine B lige prvakinj v Stožicah izgubile proti danskemu Ikastu z 28:34 (15:18).

Lanskoletne zmagovalke evropskega pokala so v prvi medsebojni tekmi v začetku lanskega oktobra do zmage prišle z golom Markete Jerabakove v zadnjih sekundah tekme, tokrat so do nje prišle na veliko lažji način. Vodile so praktično vso tekmo, v 37. minuti že s 23:16. V svojem najboljšem obdobju tekme, ki je trajalo le enajst minut, so se jim krimovke z golom Rusinje Darje Dmitrijeve približale le na gol zaostanka (25:26), toda v 52. minuti je bila tekma odločena. Danske rokometašice so dosegle pet zaporednih golov, mrežo je zatreslo pet različnih igralk, zadnjega Maria Lykkegaard, vodstva z 31:25 pa pred skoraj pet tisoč gledalci niso več zapravile.

Preveč izgubljenih žog

»Odgovornost za poraz prevzemam na svoja ramena. Do naslednje domače tekme moramo napake popraviti in se oddolžiti svojim navijačem,« je bil po porazu redkobeseden Adžić, bolj zgovorna pa je bila Barbara Lazović, ki je vzroke za poraz videla v prevelikem številu izgubljenih žog in zgrešenih strelov proti danskim vratom. Krimovke so zgrešile kar 25 strelov proti gostujočim vratom, danske rokometašice deset manj. »Pred tekmo smo ponavljale, da je vse odvisno od nas, kar se je tudi pokazalo. Proti Ikastu s takšno igro ne moreš zmagati. Edino dobro obdobje je bilo, ko smo se jim približale na gol zaostanka, vendar nam je nato zmanjkalo moči in zbranosti. Tekmo moramo dobro analizirati, popraviti napake, kajti v soboto nas čaka zahtevno gostovanje pri Esbjergu,« je dejala kapetanka domače ekipe, ki je bila s šestimi goli tudi njena najbolj učinkovita igralka.

Štiri gole sta za Krim dosegli Jovanka Radičević in Darja Dmitrijeva, tri Tjaša Stanko in Tamara Mavsar, dva Betchaidelle Ngombele, Tatjana Brnović in Itana Grbić, enega pa Alja Varagić in Ema Abina. Z 11 goli je bila najboljša strelka tekme Čehinja Marketa Jerabakova, po šestkrat pa sta bili uspešni Emma Friis in Invild Bakkerud. Do konca rednega dela lige prvakinj bodo Ljubljančanke v soboto gostovale na Danskem, v zadnjem krogu pa bo v Stožicah igral Zaglebie Lubin.

Norišnica v Trebnjem

Po poldrugem mesecu premora zaradi nastopa slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Nemčiji se je v soboto nadaljevalo državno prvenstvo za rokometaše. Že prvi krog nadaljevanja je postregel s poslastico, saj sta se pomerili prvouvrščeni ekipi prvenstva. Domači Trimo, vodilna ekipa prvenstva, je bil v zadnjem tednu dni zelo aktiven tudi izven dvorane, saj je podaljšal pogodbe z Markom Kotarjem, Vidom Miklavcem, Janom Jurečičem, Darkom Cingesarjem in Krešimirjem Krešićem. Celjani so v Trebnje med drugim prišli še brez občasnega reprezentanta Grege Krečiča, ki je odšel v nemški Bergischer, zato pa se je v ekipo vrnil dlje časa poškodovani kapetan Žiga Mlakar.

Varovanci Uroša Zormana so vodili od prve minute naprej, v 20. že z 12:8, toda v zadnjih dveh minutah prvega polčasa so Celjani prišli na gol zaostanka. V začetku drugega polčasa je Mitja Janc prvič na tekmi izid izenačil (18:18), mlajši brat trenutno poškodovanega slovenskega reprezentanta Blaža pa je zadel tudi za prvo celjsko vodstvo na tekmi (21:20). Z delnim izidom 6:0 so Trebanjci, ki so izkoristili dobre obrambe Vida Skledarja, prišli do šestih golov prednosti (28:22), v 52. minuti pa je Jan Jurečič, z enajstimi goli najboljši strelec domače ekipe, že odločil tekmo. Trimo je vodil s 30:22, v 56. minuti tudi s 33:24.

»Na koncu prvega polčasa smo naredili nekaj napak, kar so gosti izkoristili in se nam približali le na gol razlike. Tudi v začetku drugega polčasa nam igra ni stekla, zato so Celjani celo povedli. V nadaljevanju smo z odličnimi obrambami Skledarja, pametnim napadom in dobro obrambo ponovno naredili razliko. S takšno podporo s tribun je na igrišču vse lažje,« se je zmage, s katero so Trebanjci prednost pred Celjani povečali na tri točke, veselil 21-letni organizator igre Vid Miklavec, ki je dosegel šest golov.

Najboljši strelec Celja PL, ki je po porazu na lestvici na tretjem mestu s tremi točkami zaostanka, je bil Janc. Tako kot Jurečič v domači ekipi se je enajstkrat vpisal med strelce. Drugo je zdaj Gorenje Velenje, ki je v soboto s 34:23 v gosteh premagalo Škofljico.