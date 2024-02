Willingen tradicionalno slovi kot prizorišče svetovnega pokala, kjer veter velikokrat kroji razplet tekem. Tudi sezona 2024 se bo zapisala v to statistiko, le da je tokrat nagajal še dež, kar je pomenilo, da je vsak tekmovalec potreboval še nekoliko več sreče za dober rezultat. Organizatorji iz Hessna so najbolj veseli, da so na koncu brez večjih težav izpeljali obe tekmi za svetovni pokal, čeprav je skakalnica le še s težavo izpolnjevala vse kriterije za izvedbo tekme. Najbolj problematična je bila smučina, saj jo je dež ves čas topil, snega pa je skoraj zmanjkalo. »Zagotovo eden najtežjih vikendov v moji karieri, ki pa vsekakor ni bil zabaven. Nič ni potekalo brez zapletov, a izpeljali so vse tekme. Veseli smo, da smo vsi zdravi,« je turbulentne razmere na skakalnici opisal najbolj izkušeni Slovenec v svetovnem pokalu Peter Prevc, ki je v Willingenu nastopal že trinajstič.

Forfang z izjemnim rekordom

Slovenski orli so do letos v Willingenu že 13-krat stali na odru za zmagovalce (trikrat ekipno in desetkrat posamično), v zahtevnih razmerah pa jim novega tovrstnega uspeha ni uspelo ponoviti. Zelo blizu stopničkam je bil v soboto najstarejši iz družine Prevc, ki je bil po polovici tekme četrti, v finalu pa je bil eden tistih z obilico smole, kar je jezilo vso slovensko odpravo na skakalnici. Še najbolj Petra Prevca, ki že dolgo ni tako jezno odkorakal iz izteka skakalnice. »Res sem porabil veliko časa, da sem se pomiril. Prav nič ni delovalo tako, kot bi moralo. Najprej sem imel težave s semaforjem na naletu, priprava na skok je bila otežena. Potem pa še slabe razmere,« se je v nedeljo spominjal nesrečnega drugega skoka kapetan reprezentance, ki je tako v soboto zasedel 20. mesto, včeraj pa je bil trinajsti.

Kako zahtevne razmere so bile na skakalnici, najbolje opiše seznam skakalcev, ki so v soboto finalno serijo gledali iz restavracije v tekmovalni coni. Na njem so se znašla eminentna imena: Karl Geiger, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Timi Zajc in tudi vodilni v svetovnem pokalu Stefan Kraft. Avstrijec je brez finala ostal prvič po letu 2020, ko mu to ni uspelo v Wisli na Poljskem. Po prvi seriji se je obetalo veliko presenečenje, saj je vodil Finec Antti Aalto, ki pa pritiska ni zdržal in je padel na 14. mesto. Do zmage je z najdaljšim uspešnim skokom na veliki napravi v zgodovini prišel Johann Andre Forfang. »Po zadnjih težkih letih, ko sem imel veliko vzponov in padcev, mi ta uspeh res veliko pomeni. Trdo sem garal zanj in vesel sem, da mi je uspel tukaj, saj je ta skakalnica že od nekdaj ena mojih najljubših. V finalu mi je uspel pravi polet,« je četrto zmago v karieri in prvo po petih letih čustveno doživel ​Johann Andre Forfang. Najboljši Slovenec na tekmi je bil Domen Prevc, ki je s petim mestom poskrbel za najvišjo slovensko uvrstitev vikenda. »Klasična tekma tukaj. V finalu mi je uspel zelo dober skok in sem vesel rezultata,« je po uspehu sezone dejal ​Domen Prevc, ki se mu včeraj ni uspelo prebiti v finale. ​Med deseterico je končal še Lovro Kos.

Prevc in Kos ob smoli naredila napako

Tudi v nedeljo se je ponovila zgodba glede presenečenja na mestu vodilnega po prvi seriji in slovenskega uspeha. Tokrat pritiska ni zdržal Poljak Aleksander Zniszczol, ki je zdrsnil na osmo mesto, Sloveniji mesta na stopničkah prav tako ni zagotovil Lovro Kos, ki je bil po prvi seriji tretji, a je zdrsnil na 16. mesto. »Na takšnih tekmah za dober rezultat vedno potrebuješ nekaj sreče, mi je nismo imeli, v finalu pa smo naredili tudi manjše napake,« je športno priznal ​Gašper Vodan, ki je na mestu glavnega trenerja nadomeščal Roberta Hrgoto. »Vsi vemo, kaj moramo delati. Z Robertom smo bili v stiku, a smo ga poskusili čim manj motiti. Ekipa na terenu je delovala odlično,« glavnega trenerja ni pretirano pogrešal Vodan.

​Za najboljšo nedeljsko uvrstitev je poskrbel Timi Zajc, ki je premagal strah in ponovno letel v dno skakalnice, kjer je lani padel pri 161,5 metra. »Nisem si želel skočiti tako daleč. Ko me je začelo dvigovati, sem imel pred očmi lanski skok. Najbolj vesel sem, da mi je uspelo pristati,« je po finalnem skoku, ki je meril 153 metrov, povedal ​Timi Zajc. ​Po polomu Nemcev na sobotni tekmi je včeraj navijače na noge dvignil Andreas Wellinger, ki je zmagal. Vikend je zaznamoval še Japonec Rjoju Kobajaši z dvema drugima mestoma. Wellinger in Kobajaši sta tako zaostrila boj za skupno zmago, saj sta se približala Stefanu Kraftu, ki je bil včeraj šesti. Svetovni pokal se bo nadaljeval s tekmami v Lake Placidu v ZDA.

Willingen v številkah Svetovni pokal, sobota: 1. Forfang (Nor) 252,7 točke (144 m, 155,5 m), 2. R. Kobajaši (Jap) 221,7 (128, 148), 3. Soundal (Nor) 219,9 (138, 150), 4. Hayböck (Avs) 215,7 (141, 136), 5. D. Prevc 215,6 (135, 146), 10. Kos 206,4 (131,5, 135), 20. P. Prevc 191,9 (144,5, 122), 25. Mogel 178,5 (128,5, 129,5), 47. Zajc (vsi Slo) 59,3 (113). Nedelja: 1. Wellinger (Nem) 237,6 (139, 149), 2. R. Kobajaši 235,6 (144,5 146), 3. Deschwanden (Švi) 231,8 (145, 152), 4. Tschofenig (Avs) 229,9 (137,5, 151), 5. Lindvik (Nor) 226,1 (142, 142), 7. Zajc 221,5 (134, 153), 13. P. Prevc 200,6 (131,5, 137), 16. Kos 188,4 (147, 122), 24. Mogel 170,9 (124,5, 130,5), 33. D. Prevc 80,7 (125). Svetovni pokal, skupno: 1. Kraft (Avs) 1129 točk, 2. Wellinger 951, 3. Kobajaši 896, 4. Hörl (Avs) 661, 5. Paschke (Nem) 566, 6. Lanišek (Slo) 550, 13. P. Prevc 349, 15. Kos 328, 17. Zajc 262, 22. D. Prevc 150, 48. Mogel 13, 54. Jelar (Slo) 7.