Ameriški predsednik Joe Biden po sobotni zmagi v Južni Karolini, ki je tokrat prvič pri demokratih odprla sezono strankarskih volitev za njihovega kandidata na predsedniških volitvah, ne spi na lovorikah. Čeprav je v Južni Karolini dobil 96 odstotkov glasov, se že odpravlja na nova predvolilna zborovanja v naslednjo zvezno državo – Nevado, kjer bodo demokrati o svojih treh kandidatih glasovali že jutri.

Mešana sporočila iz Južne Karoline

V Nevadi, ki ima okoli tri milijone prebivalcev, na predsedniških volitvah pa zmagovitemu kandidatu prinese šest elektorskih glasov, se ne trese za zmago. Dva predvolilna shoda v zvezni državi namerava izkoristiti predvsem kot del predsedniške kampanje, saj skorajda nihče ne misli, da bi druga dva, malo znana demokratska tekmeca, kongresnik iz Minnesote Dean Phillips in aktivistka Marianne Williamson, sploh lahko resno ogrozila vnovično nominacijo 81-letnega predsednika za novembrski volilni listič. V Južni Karolini, ki jo je Biden na volitvah leta 2020 s kar 11 odstotnimi točkami izgubil proti Donaldu Trumpu, sta sedaj na strankarskem izboru oba dobila po slaba dva odstotka glasov.

Če naj bi bila Južna Karolina za Bidna preizkus, kolikšno je med volilci navdušenje zanj, mu volilni rezultat seveda gre precej naproti. Povsem jasno je, da z rezultatom, ki se ga ne bi sramovali niti avtokratski voditelji, dejansko že krepko pred avgustovsko demokratsko konvencijo velja za tistega, ki se bo spoprijel s Trumpom, ki se še bori proti edini preostali republikanski nasprotnici Nikki Haley. Prav tako pozitivno sporočilo volitev zanj je, da ga očitno močno podpirajo temnopolti volilci (četrtina prebivalstva Južne Karoline), ki so bili njegovi pomembni volilci tudi pred štirimi leti.

Naslednji preizkus v Nevadi

Manj obetavno za Bidna v Južni Karolini je bilo, da je na volitve odšlo 4-krat manj volilcev kot pred štirimi leti. Takšen razplet je bil skladen s predvolilnimi raziskavami, ki kažejo, da se mnogi temnopolti volilci zaradi razočaranja nad Trumpom volitev ne bodo udeležili. Na čudež, da bi lahko Južna Karolina postala ena izmed tistih zveznih držav, kjer bi se lahko bil oster boj za devet elektorskih glasov, pri demokratih ravno ne računajo.

Prej bo to postala Nevada, kamor se le dva dni za demokratskimi volitvami s svojimi selijo tudi republikanci. Dejansko velja država za eno izmed šestih nihajočih držav, kjer naj bi se odločile novembrske volitve (to so še Arizona, Wisconsin, Michigan, Pensilvanija in Georgia). Volilne napovedi v Nevadi kažejo, da se tehtnica za zdaj bolj nagiba k Trumpu. Bidna v tej zvezni državi tudi zato čaka še en pomemben preizkus. Tokrat se bo prvič videlo, koliko so mu naklonjeni volilci hispaničnega porekla, ki predstavljajo okoli 30 odstotkov prebivalstva Nevade.