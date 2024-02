Znova protest zaradi cen ogrevanja v Velenju

Ljudska iniciativa Velenje je v soboto na Titovem trgu v Velenju pripravila vnovični protest zoper visoke cene ogrevanja. Kot je povedal predstavnik iniciative Asmir Bečarević, od države zahtevajo znižanje davka za toploto, saj ogrevanje ni nikakršno razkošje. Bečarević je napovedal, da bodo zahtevali tudi izključitev kuponov ogljikovega dioksida iz cene toplotne energije, saj jim je agencija za energijo potrdila, da je šaleški sistem daljinskega ogrevanja energetsko učinkovit. V iniciativi so spomnili tudi, da so velenjski svetniki na torkovi seji sprejeli sklep, da se cena ogrevanja na podlagi znižanja toplote s strani Termoelektrarne Šoštanj zniža za šest odstotkov. »In kaj pomeni šestodstotno znižanje pri skupni položnici za komunalo v višini 300 evrov? To pomeni, da bo položnica nižja za samo deset evrov,« so izračunali. Prav tako so izračunali, da bodo do 40-odstotnega kritja položnic upravičeni le tisti občani, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Kot so sporočili z velenjske občine, bodo na podlagi januarskih izračunov porabe toplote pripravili dodatno analizo in prilagodili ukrepe ter še naprej iskali možnosti za dodatno pomoč prebivalcem v Velenju. Tudi s tem namenom bo Komunalno podjetje Velenje izdajo računov za januar za večstanovanjske objekte ta mesec zamaknilo za nekaj dni.