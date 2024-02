Kmalu le še Elektro Slovenija vzhod in zahod

Začenja se sklepna faza preoblikovanja elektrodistribucijskega sektorja, kot ga poznamo danes. Proces se je začel s pripojitvijo danes ukinjene družbe Sodo k Elesu. Za to, da električna energija pride do odjemalcev, medtem še vedno skrbi pet elektrodistribucijskih podjetij. Kmalu naj bi jih združili v vsega dve, Elektro Slovenija vzhod in Elektro Slovenija zahod. Ni izključeno, da bi delovali pod okriljem Elesa. S tem bo reorganizacija sektorja sklenjena.