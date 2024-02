»Ni še konec. Nameravamo izvesti dodatne napade ter sprejeti dodatne ukrepe, s katerimi bomo dali jasno sporočilo, da se bodo ZDA odzvale, če bodo ameriške sile napadene,« je za televizijo NBC dejal Sullivan.

ZDA so skupaj z Veliko Britanijo v soboto napadle cilje proiranskih hutijevcev v Jemnu, pred tem so v petek napadle položaje proiranskih milic v Iraku in Siriji. Slednje je bilo odgovor na napad na ameriške vojake v Jordaniji pred tednom dni, v katerem so bili ubiti trije vojaki.

Za televizijo ABC pa je Sullivan dejal, da je cilj napadov skupinam onemogočiti, da bi napadale ameriške sile.

Na vprašanje o civilnih žrtvah ameriških napadov je dejal, da jih ne more potrditi, so pa cilji, ko so jih napadli, po njegovih besedah povsem legitimni.

Na vprašanje, ali ZDA izključujejo neposredne napade na Iran, je svetovalec za nacionalno varnost dejal: »Ne bom na televiziji govoril o tem, kaj je oziroma česa ni na mizi.«

»Če se bodo odločili neposredno odgovoriti ZDA, pa bodo z naše strani dobili hiter in odločen odgovor,« je dodal.