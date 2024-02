Omanski zunanji minister Sayyid Badr al-Busaidi je za omansko tiskovno agencijo povedal, da se stopnjevanje v regiji nadaljuje brez rešitve za »nepravično vojno«. Dodal naj bi, da sta priznanje neodvisne palestinske države in izraelski umik vojakov z zasedenega palestinskega ozemlja načina, ki bi lahko pomagala ustaviti vojno.

The israeli bombing in Rafah in southern Gaza where israelis targeted tents, homes & a school, killing and maiming dozens | via @AJEnglish pic.twitter.com/A3zSgi5WbS

Israel continues to target what it had previously designated as a "safe area" in the south of the Gaza Strip. This video of a trembling baby was filmed tonight following an Israeli strike on Rafah amidst Israeli plans to invade Rafah, raising concerns that horrible atrocities… pic.twitter.com/BWcvmDnyFo