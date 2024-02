Ruski reševalci so sporočili, da so vso noč iskali žrtve v ruševinah pekarne. Po njihovih navedbah je umrlo 28 ljudi, tudi en otrok. Deset ljudi so rešili iz ruševin.

V Moskvi trdijo, da so ukrajinske sile za napad na priljubljeno pekarno uporabile zahodno orožje. Izrazili so pričakovanje, da ga bodo mednarodne organizacije »hitro in brezpogojno« obsodile.

BREAKING: More than 20 Russian soldiers killed after a Ukrainian HIMARS strike on Russian forces in Lysychansk pic.twitter.com/jTjO4lX4Xh — Visegrád 24 (@visegrad24) February 3, 2024

Mesto Lisičansk v regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki je imelo pred vojno okoli 100.000 prebivalcev, je po hudih bojih poleti leta 2022 padlo v ruske roke. Odtlej se frontna črta na območju ni bistveno premaknila, so se pa napadi z obeh strani v zadnjih mesecih okrepili.