Po vsem Čilu so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soboto zabeležili 143 požarov. Francoska tiskovna agencija AFP pa poroča, da so požari zajeli okoli 43.000 hektarjev površin, najhuje je na območju Valparaisa na jugu države.

Že v petek je čilski predsednik razglasil izredne razmere v najbolj prizadetih delih države, v soboto je na pomoč poklical tudi vojsko. »Naša prednostna naloga je, da rešimo življenja,« je dejal.

V Čilu so poleti požari pogosti, a pristojni domnevajo, da je bil vsaj del požarov podtaknjen.

