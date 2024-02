V prestižnem dvoboju dveh zvezdnikov lige NBA je bil uspešnejši Giannis Antetokounmpo, ki je bil z 48 točkami najboljši strelec tekme v American Airlines Centru. Izkazal se je tudi Damian Lillard, ki je za zmago druge najboljše ekipe vzhodne konference dodal 30 točk.

Zmaga Milwaukeeja je trenerju ekipe Bucks Docu Riversu, ki je pred komaj osmimi dnevi zamenjal Adriana Griffina na mestu trenerja moštva, zagotovila mesto trenerja vzhoda na tekmi zvezd lige NBA. Ta bo 18. februarja.

Milwaukee je nadoknadil velik zaostanek v prvem polčasu za svojo prvo zmago pod Riversom.

Dončić je vodil Dallas, pri katerem še vedno manjka Kyrie Irving, ki je zaradi poškodbe palca izpustil že šesto zaporedno tekmo. V prvi četrtini je za kratek čas odšel v slačilnico, potem ko se je z desnim gležnjem zapletel z Antetokounmpom v boju za izgubljeno žogo.

Giannis sees Luka Doncic on him and he does THIS through the double team, he’s on 🔥 pic.twitter.com/xEOPZ15y5T — 🤍’ (@HeavenlyBuckets) February 4, 2024

Slovenec se je vrnil in pomagal domači zasedbi, da je prvo četrtino končala z izidom 44:20. Teksašani so v drugi četrtini povedli z 49:24. V nadaljevanju pa Dallas ni zdržal ritma, ki so ga narekovali gostje iz Milwaukeeja.

Dončić ni bil najbolj natančen pri metu za tri točke, zadel je štiri trojke v 12 poskusih, zelo dobro pa mu je šel prosti met (10-11), imel pa je tudi devet izgubljenih žog in štiri osebne. Vsega skupaj je Dallas tekmo končal z 21 izgubljenimi žogami.

Dallas ostaja na osmem mestu v razvrstitvi zahodne konference s 26 zmagami in 23 porazi.

Trener teksaške zasedbe Jason Kidd ni bil zadovoljen, kako se je razpletla tekma. »Če pogledamo, kaj je storil Milwaukee, nadaljeval je svojo igro kljub našemu odličnemu metu v prvem polčasu, nato pa končal prvi del z naletom, pri čemer je Dame (Damian Lillard, op. STA) dosegel tisto trojko ob zvoku sirene,« je dejal trener Dallasa Jason Kidd. »Nismo poskrbeli za žogo,« se je jezil Kidd.

Dallas naslednja tekma čaka v noči na torek, ko bo igral pri Philadelphia 76ers. Peta ekipa vzhodne konference je ponoči izgubila v domači dvorani proti Brooklyn Nets s 121:136.

V kadru Philadelphie se zelo pozna odsotnost prvega strelca Joela Embiida zaradi poškodbe desnega kolena. Philadelphia je doživela peti poraz v šestih tekmah.

Los Angeles Lakers so prekinili zmagoviti niz New York Knicks s 113:105. Kratkohlačniki so doživeli prvi poraz v ligi NBA po devetih zaporednih zmagah.

LeBron James je bil s 24 točkami najboljši strelec jezernikov, zmagovalec dvoboja pa je bil vsekakor Austin Reaves. Ameriški reprezentant je 14 od svojih 22 točk dosegel v četrti četrtini, ki so jo Lakers dobili s 33:19.

Knicks so zaradi poraza zdrsnili na četrto mesto vzhodne konference, Lakers, deveti na zahodu, pa morajo nadaljevati boj za udeležbo v končnici.

Stephen Curry je v soboto po lokalnem času poskrbel za najbolj izjemno predstavo. Superzvezdnik Golden State Warriors je v gosteh pri Atlanta Hawks dosegel 60 točk. Kljub temu so bojevniki po podaljšku izgubili s 134:141.

Curry je 14 sekund pred koncem četrte četrtine bojevnike popeljal v vodstvo s 123:121, a je zadnji uspešen met v rednem delu izvedel Dejounte Murray za izenačenje. Curry je nato še poskusil, a zgrešil. Atlanta je podaljšek odprla s serijo 11-0 ter zmagala.