Slovenci so drugi dan dvoboja proti Kitajski sijajno začeli in izenačili na 2:2. Najprej sta bila v igri dvojic uspešna Sebastian Dominko in Križnik, s 6:3 in 6:4 sta ugnala navezo Bu Yunchaokete/Zhizhen Zhang po uri in osmih minutah igre.

V prvem nizu je odločil odvzem servisa v četrti igri, Slovenca sta povedla s 3:1 in za tem s 4:1, kar je zadostovalo za prvi niz. V drugem je nato slovenski par ubranil tri brejk žogice Kitajcev, v deveti igri pa sam odvzel servis in prišel do zmage.

Po prvi dobljeni točki Slovenije se je na igrišče proti Zhangu v posamičnem dvoboju podal Dominko. Dvajsetletni, komaj 1107. igralec na svetovni jakostni lestvici, je nadigral kitajskega tekmeca, ki zaseda 50. mesto na lestvici ATP, in ga po eni uri dvoboja ugnal s 6:3, 6:4.

Tudi tokrat je Dominko prvič odvzel servis tekmecu za vodstvo s 3:1 in za tem 4:1 za precej miren zaključek prvega niza. Drugi je bil bolj izenačen, odločila pa je deveta igra, ko je 20-letni Mariborčan Zhangu odvzel servis za vodstvo s 5:4.

Izbranca kapetana Grega Žemlje sta tako bila na pragu neverjetnega preobrata, da bi si priigrala obstanek v drugi svetovni skupini. Odločilno točko Sloveniji bi lahko v posamičnem dvoboju nato pridobil 18-letni Križnik.

Ta je v petek odigral komaj drugi dvoboj v slovenskem dresu, 1274. igralcu sveta pa je nasproti mreže v zaključnem boju na trdi podlagi stal 877. na svetu Yi Zhou. A prav tako 18-letni Kitajec je bil danes premočan po slabih dveh urah dvoboja. Križnik je prvi niz dobil s 7:5, naslednja dva sta pripadla Zhouju s 6:1 in 6:3.

V zadnjem dvoboju je bil še najbolj izenačen uvodni niz, Križnik je vmes povedel s 4:2, kljub dvojnemu izenačenju Zhouja pa ostal dovolj zbran za konec niza. A v drugem je mladi Kitajec zaigral veliko bolje in Slovencu oddal le eno igro. V tretjem nizu je za 3:2 prvi "brejknil" Zhou, ki je z novim odvzemom servisa tudi potrdil kitajsko zmago v zadnji igri.

Slovenija je tako s porazom nazadovala v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.

»Za nami je zelo zanimiv drugi dan Davisovega pokala. Enostavno sta bila oba fanta danes na vrhunski oziroma zelo dobri ravni. Stvar je bila zelo enostavna, iti na vse ali in nič in igralca sta to naredila. Odkar nastopam v tem pokalu, je bila to najboljša dvojica. Bila sta agresivna, pri stvari in pozitivna.« je povedal kapetan Žemlja.

»Na žalost se na koncu ni izteklo v naš prid, ampak glede na to, kaj smo prikazali dan prej, je bilo danes mnogo bolje in lahko smo zadovoljni z igro. Na žalost grenki priokus, ampak gremo dalje,« je po tekmi dejal Dominko.

»Neverjeten dan je za nami. V dvojicah sva gladko premagala Kitajca. Res sva dobro igrala, energija je bila prava, sproščena. Potem je Sebastian presenetil 50. igralca na svetu. Na koncu sem igral odločilno tekmo, dal sem vse od sebe za Slovenijo v Davisovem pokalu, kar je nek poseben dogodek,« pa je dodal Križnik.