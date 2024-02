Snemalec AFP, ki je bil med pridržanimi na protestu, je povedal, da je bilo z njim v policijskem kombiju okoli 20 do 25 novinarjev. Po njegovih navedbah so jih odpeljali na policijsko postajo zaradi preverjanja identitete. Med pridržani so bili med drugim novinarji ameriške tiskovne agencije AP, nizozemskega medija NOS in nemškega tednika Der Spiegel.

🤔“They paid their debt - demobilization awaits them?” In moscow, the wives of those mobilized (who also came from the regions) came to the kremlin walls with flowers for the “Way Home” action, which has already become a weekly event. Women demand the return of their men from the… pic.twitter.com/ZWiV9YNMq2 — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 3, 2024

Detentions on Manezhnaya Square Moscow, take place without explanation. Men are taken away into paddy wagons. Russian police detained a group of around 20 journalists, including an AFP reporter, covering a central Moscow protest by the wives of men mobilised to fight in Ukraine.… pic.twitter.com/UJ7yYnI3d9 — Yasmina (@yasminalombaert) February 3, 2024

Nekaj protestnikov proti vojaški mobilizaciji v Moskvi so po poročanju AFP, ki navaja neodvisni medij Sota Vision, pridržali tudi pred sedežem volilne kampanje ruskega predsednika Vladimirja Putina za predsedniške volitve, ki bodo marca 2024.

Moskovsko tožilstvo je davi na omrežju Telegram opozorilo na možen pregon v primeru sodelovanja na »neavtoriziranih demonstracijah«. Ruski državni mediji pa so aktivizem žena mobiliziranih vojakov medtem večinoma prezrli.

Več o aktivizmu in protestnih akcijah Rusinj:

Žene vojakov, mobiliziranih za boj v Ukrajini, se že nekaj tednov redno srečujejo v znak protesta. Doslej se je policija med tovrstnimi demonstracijami v Moskvi vzdržala posredovanja, čeprav je vsak začetek protesta v Rusiji običajno strogo zatrt, še navaja AFP. V Ukrajini je po navedbah Putina sicer 244.000 od skupaj 617.000 ruskih vojakov.