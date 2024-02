Guverner regije Volgograd Andrej Bočarov je na omrežju Telegram sporočil, da so požar v rafineriji hitro pogasili in da ni bilo žrtev.

Rusko obrambno ministrstvo je danes sicer poročalo o sestrelitvi skupno sedmih ukrajinskih brezpilotnih letal. Štiri naj bi prestregli nad jugozahodno rusko regijo Belgorod in enega nad regijo Rostov na Donu na jugu države. Obe mejita na Ukrajino. Še dve brezpilotni letali naj bi strmoglavili nad regijo Volgograd. Podatkov o morebitni škodi ni bilo.

Rusija je po navedbah Kijeva Ukrajino medtem ponoči napadla s 14 brezpilotnimi letali in dvema raketama, še poroča dpa. Ukrajinska vojska je danes sporočila, da so prestregli najmanj devet dronov, nekateri pa so svoje cilje zadeli.

Napadi so bili usmerjeni predvsem proti energetski infrastrukturi na jugu in v osrednjem delu države, zlasti v regiji Dnipropetrovsk.

Po navedbah guvernerja regije Dnipropetrovsk Sergija Lisaka so povzročili dva požara. Kot je sporočil na omrežju Telegram, je brez elektrike v kraju Krivi Rog ostalo skoraj 15.000 ljudi, pa tudi dve termoelektrarni, ki sta z elektriko oskrbovali 43.000 ljudi. Mrtvih in ranjenih po njegovih navedbah ni bilo.