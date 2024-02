»Pentagon je v zgodnji fazi ocenjevanja bojne škode, vendar verjamemo, da so bili napadi uspešni,« je dejal Kirby, poroča televizija ABC. Pojasnil je, da so napadi trajali približno 30 minut, zadete pa so bile tri lokacije v Iraku in štiri v Siriji.

Kirby je dejal, da so tarče izbrali tako, da se izognejo civilnim žrtvam, napadli pa so objekte, ki so povezani z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu. Dodal je, da so iraško vlado pred napadi o tem obvestili.

»Prvi indikatorji kažejo, da smo zadeli natančno to, kar smo hoteli zadeti, prišlo pa je do več sekundarnih eksplozij, povezanih s strelivom, ki je bilo na lokacijah,« je povedal direktor štaba združenih poveljstev ameriških oboroženih sil general Douglas Sims.

Američani podatkov o morebitnih žrtvah še nimajo, vendar pa tiskovna agencija AFP navaja poročilo Sirskega observatorija za človekove pravice, ki navaja, da je v napadih v Siriji umrlo najmanj 18 proiranskih borcev.

Ameriška letala so raketirala cilje, povezane z iransko revolucionarno gardo v Siriji in Iraku. Kirby je dejal, da so zadeli poveljniške in nadzorne centre, obveščevalne centre ter skladišča raket in brezpilotnikov.

Napadi so odgovor na napad na ameriško oporišče na severu Jordanije, v katerem so pred tednom dni umrli trije ameriški vojaki, več kot 40 pa je bilo ranjenih. Predsednik ZDA Joe Biden je kmalu po napadu napovedal odgovor ob času in na kraju, ki ga bodo ZDA same izbrale.

Predsednik Biden, ki se je v petek najprej udeležil slovesnosti ob prihodu krst s trupli ubitih ameriških vojakov v Dover v državi Delaware je dejal, da se je odgovor šele začel.

»Ameriške vojaške sile so na moj ukaz napadle tarče v Iraku in Siriji, ki jih iranska revolucionarna garda in z njo povezane milice uporabljajo za napade na ameriške sile. Odgovor se bo nadaljeval na kraju in ob času, ki ga bomo sami izbrali,« je sporočil Biden in dodal, da bodo odgovorili na vsak napad nanje, čeprav si ne želijo konflikta na Bližnjem vzhodu ali kje drugje po svetu.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je sporočil, da so po ukazu predsednika Bidna napadli sedem objektov znotraj Iraka in Sirije, ki jih iranska revolucionarna garda in z njo povezane skupine uporabljajo za napade na ameriške sile.

»To je šele začetek našega odgovora. Ne želimo si širšega konflikta na Bližnjem vzhodu, vendar napadi na naše sile ne bodo ostali brez odgovora,« je dodal.

Iraška vlada je sporočila, da ti napadi predstavljajo kršitev iraške suverenosti, spodkopavajo prizadevanja vlade in grozijo, da Irak in regijo potegnejo v nepredvidljive posledice, ki bodo uničujoče za varnost in stabilnost Iraka ter regije.