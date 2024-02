Ko so skakalke včeraj malce pred poldnevom prišle v tekmovalno vas največje velike skakalnice na svetu, se je takoj vedelo, da jih čaka dolg in naporen dan. Merilne naprave so kazale vzgonski veter, ki je pihal s hitrostjo do osem metrov na sekundo. Isti trenutek so se v Willingenu vsi spomnili lanskega dogodka, ko je slovenski as Timi Zajc na tej skakalnici poletel do čistega dna in se je le izjemni telesni pripravljenosti lahko zahvalil, da se ni poškodoval. Olajševalna okoliščina je bila včeraj ta, da veter ni pihal v sunkih. Žirija je po skakalnici spustila tri predskakalce (med šestnajstimi je sedem Slovencev), nato pa se je vseeno odločila, da ženski trening prestavi na večer.

Razmere se v naslednjih dveh urah niso bistveno spremenile, moški trening pa se je začel ob predvidenem času. Zaradi strahu pred novimi dolgimi skoki je žirija pristopila z rezerviranim naletom, vseeno pa so skakalci prikazali nekaj izjemnih poletov. Prvi, ki je preletel 150 metrov, je bil Slovenec Lovro Kos.»Skakalnica je odlično pripravljena, doskok ni bil preveč trd, zato nisem imel nobenih težav pri pristanku. Kar pa zadeva razmere, poskušaš vse odmisliti. Na koncu je treba zaupati žiriji,« je dan opisal Moravčan, ki je bil z devetim mestom najbolje uvrščeni Slovenec v kvalifikacijah.

Sedlaku se je lani uresničila nočna mora

Kvalifikacije so na koncu izpeljali brez večjih težav, a tudi žiriji tekmovanja se je kar nekajkrat v dnevu spomin zavrtel za eno leto nazaj. Najhujše pri srcu je pomočniku direktorja svetovnega pokala Boreku Sedlaku, ki je zadolžen za prižiganje zelene luči na semaforju. Na roko mu ne gre niti vremenska napoved za danes in jutri, ko naj bi bilo še več vetra. »Spomini na lanski skok Timija Zajca so še zelo živi. Uresničila se mi je najhujša nočna mora. Zagotovo sem letos še posebno pozoren na razmere. Varnost je na prvem mestu, skrbeti pa moram tudi za poštenost za vse. Ob dolgih skokih mi je danes nekajkrat močno poskočilo srce, predvsem ob skoku Johanna Andreja Forfanga,« je spomine na lansko sezono opisal ​Borek Sedlak​ in omenil skok zmagovalca kvalifikacij, ki je poletel 153 metrov in izenačil rekord naprave. Norvežan si je zmago v kvalifikacijah po zbiru točk razdelil z Japoncem Rjojujem Kobajašijem, s tem pa sta si morala razdeliti tudi denarno nagrado tri tisoč švicarskih frankov.

Vsi slovenski orli so se brez težav uvrstili na tekmo in še enkrat pokazali, da jim mala letalnica v Willingenu ustreza. Naporen dan na skakalnici je najbolje opisal kapetan reprezentance Peter Prevc,ki je bil 30. »Največja težava v takšnih dnevih je ta, da se vse skupaj vleče in skoki ne potekajo tekoče. Najprej na skok čakaš pet minut, drugič si na vrsti zelo hitro. Predvsem pa je bilo danes najhuje to, da je vsak, ki je prišel na skakalnico, govoril le o Timiju, saj je ponovno pihal močan vzgornik,« je povedal najuspešnejši slovenski skakalec vseh časov in dodal: »Najtežje je ostati zbran na svoj skok. Na razmere je treba pozabiti. Sam ne verjamem, da bi se lahko zgodilo kaj podobnega kot lani.«

Zajc se ne bo vznemirjal, če ne bo premagal strahu

Najmanj težav z vremenskimi razmerami je imel Domen Prevc, ki je trikrat v dnevu skočil čez 140 metrov. Boljšo uvrstitev od 17. mesta v kvalifikacijah mu je odnesla napaka pri doskoku, saj je v vožnji v iztek padel. Z uvrstitvijo na tekmo ni imel težav niti največkrat omenjeni skakalec Timi Zajc, ki pa je priznal, da mu na naletni klančini ni bilo prijetno in je zato spustil skok za trening. »Zelo težek dan je za mano. Ponovno je pihal močan vzgonski veter in ves čas sem imel v mislih lanski skok, ko je šlo predaleč. Znova bodo nepoštene tekme, bom videl, ali bom lahko šel prek sebe. Pri obeh skokih se je videlo, da le čakam in ne napadam. Je pa dobro to, da nič ne bo narobe, če mi ne bo uspelo, saj ne lovim veliko točk,« je o napornem dnevu povedal ​Timi Zajc.

Po dolgem in uspešnem dnevu za moške se je kasneje opogumila tudi žirija tekmovanja za ženske. Brez težav so izpeljali serijo za trening in prolog, saj je na startni listi prijavljenih le 34 tekmovalk. Denarno nagrado si je prislužila Norvežanka Silje Opseth, ki se je najbolje znašla v zahtevnih razmerah. Takoj za njo sta končali rekorderka skakalnice Nika Križnar in najboljša skakalka zime Nika Prevc. »Težke razmere so bile danes in zelo dolg dan. Žirija se je sprva pravilno odločila, da je prestavila trening, a to je puncam predstavljalo dodaten stres. Naša naloga je bila, da ostanemo pripravljeni in v pravem trenutku prikažemo prave skoke, kar nam je uspelo,« je dolg dan povzel glavni trener ženske reprezentance ​Zoran Zupančič.

*** Spomini na lanski skok Timija Zajca so še zelo živi. Uresničila se mi je najhujša nočna mora. Zagotovo sem letos še posebno pozoren na razmere. Borek Sedlak, pomočnik direktorja svetovnega pokala

Willingen v številkah Moški, kvalifikacije: 1. Forfang (Nor) 129,8 točke (153 m) in Kobajaši (Jap) 129,8 (144), 3. Kraft (Avs) 127,5 (143,5), 4. Kobajaši (Jap) 125,3 (148), 5. Bresadola (Ita) 123,3 (145), 9. Kos 117 (141,5), 17. D. Prevc 103,3 (144,5), 27. Zajc 95,8 (131), 30. P. Prevc 92,9 (127,5), 40. Mogel (vsi Slo) 83,6 (127,5). Ženske, prolog: 1. Opesth (Nor) 120,2 (149), 2. Križnar 104,3 (138,5), 3. N. Prevc (obe Slo) 98,2 (132,5), 4. Ito (Jap) 92,6 (130), 5. Loutitt (Kan) 89,6 (131,5), 16. Košnjek 55 (113,5), 23. Komar 40,7 (107,5), 33. Bodlaj (vse Slo) 1,3 (88,5).