Denacionalizacija popravlja stare in povzroča nove krivice

Po najnovejših podatkih ministrstva za pravosodje je bilo zadnji dan preteklega leta nerešenih še 91 denacionalizacijskih zadev, od tega 62 na prvi stopnji (z njimi se ukvarjajo ministrstva in upravne enote) in 29 v pritožbi na drugi stopnji ter na upravnem in vrhovnem sodišču. Med ministrstvi ima največ na debelo zaprašenih denacionalizacijskih grehov kulturno.