#intervju Rok Fazarinc, gradbeni inženir, hidrotehnik in vodja sveta za vode: Vodi bo treba dati več prostora

Ključno za načrtovanje ustreznih protipoplavnih ukrepov je dobro poznavanje lanskih poplav. »Tukaj je država morda malo zamujala. Analize je začela naročati šele štiri mesece po poplavah, namesto da bi s tem začela,« pravi gradbeni inženir in hidrotehnik Rok Fazarinc. Še eno področje, kjer država zamuja, je tako imenovana protipoplavna uredba, ki je bila po lanskih poplavah prepoznana kot eden od vzrokov za nastanek velike škode. »Pri lanskem dogodku je uredba popolnoma odpovedala. Objekti so bili grajeni skladno s to uredbo, a ker je bila poplava bistveno hujša, kot so poplave, po katerih dimenzioniramo objekte oziroma ukrepe, so bili ti objekti vseeno poplavljeni. Spreminjanje te uredbe poteka prepočasi,« skrbi našega sogovornika, ki sodeluje pri številnih protipoplavnih projektih na slovenskih vodotokih. Z njim smo se pogovarjali tudi o obrisih novih protipoplavnih ureditev in morebitnih preselitvah objektov, ki mnoge prebivalce še danes puščajo v negotovosti.