#intervju Bojan Emeršič, dramski igralec: Študij vloge je zame potovanje skozi človeško nrav

Odraščal je v Mariboru, v času, ko je mesto buhtelo od umetnosti. Bil je član amaterskega gledališča in raznih projektov, ki so ga pripeljali do dramske igre na akademiji. Le dve leti po opravljenem študiju je postal član SNG Drama Ljubljana, ki mu ostaja zvest vse do danes. Širši javnosti pa se je zagotovo najbolj vtisnil v spomin kot dr. Jarc in Zmago Batina. Kot pravi sam, mu je komedija prirojena, na oder pa rad stopi vsakič, ko mu vloga predstavlja izziv. Zanj je študij vloge potovanje skozi človeško nrav.