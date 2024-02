Bolniška

»Cesta je zavila, jaz sem se odpeljal naravnost. Nič hudega ni. Ostajam na opazovanju, zato bi potreboval nekaj stvari,« je bilo kratko poštarjevo sporočilo. »Pomoč prihaja,« odgovorim in pomislim, da se mu je slednjič zgodilo, kar je že večkrat napovedoval. Razlagal je, da je vsak dan na cesti, ne glede na to, ali dežuje, sneži, zmrzuje ali pripeka žgoče sonce. Da je prometa vedno več, da so nekateri vozniki čudaški objestneži, ki še nase ne mislijo, kaj šele na druge.