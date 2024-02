40 let po sarajevskih olimpijskih igrah: Okus zmage ni trajal dolgo

Ko iz smeri Vogošće zavijete z avtoceste in se peljete proti mestu, greste mimo dvorane Zetra. Zgrajena leta 1984 za olimpijske igre, skoraj povsem porušena v vojni leta 1992 in nato obnovljena je eden od simbolov mesta, poleg bližnjega stadiona Koševo. Oba objekta sta monumentalna in v rahlo slabem stanju. Težave so s financiranjem in vzdrževanjem. Tako je tudi z večino drugih nekdanjih olimpijskih objektov. Skakalnici na Igmanu, mala in velika (75 in 90 metrov), pa tudi od granat načeta, a še vedno večinoma cela bob steza na Trebeviću so zbledele priče tega, da se je tam nekoč zgodilo nekaj velikega.