Kodrlajsasti prehod

Mi se zavzemamo za zeleni prehod, ki ne bo slonel na plečih ljudi, je povedal poslanec in zvenelo je res lepo, sočutno in dušebrižno, človeško in krščansko, torej natanko tako, kot mora zveneti izjava desnosredinskega politika, ki sicer razume, da se Zemlja segreva, in mu je resnično žal, da v Sloveniji kmalu ne bomo več mogli smučati, a ga bolj kot za smučanje skrbi za ljudi in ne bi rad, da bi prav ljudje čutili trpke posledice podnebnih sprememb.