Konec sveta

Celih devetnajst stoletij so svetovne religije strašile ljudi s strašnim koncem sveta, poslednjo sodbo, armagedonom, apokalipso, frashokeretijem, yom ha-dīnom, yawm al qiyāmahom ali kako vse že niso imenovali tega neizprosnega in vse bližjega dne, ko bo tisti, čigar ime se piše z veliko začetnico, izlil svoj gnev na Zemljo, tako da se bo vse končalo v ognju, dimu in žveplu, človeštvo pa se bo v dolgi koloni počasi, drug za drugim, napotilo proti rdečemu nebu, vsak po svoji vnaprej določeni usodi. Potem je prišlo 20. stoletje in dve atomski bombi nad Japonsko sta prvič nazorno pokazali, kakšen bo pravzaprav armagedon. Ljudje so se nenadoma zavedli, da sodnega dne v koledarju ne obkroži tisti z veliko črko, ampak tisti z majhnim penisom, in konec sveta je prenehal biti abstrakten, domišljijski, sestavljen iz prispodob v svetih knjigah, postal je realen in otipljiv.