Že to je samo po sebi izjemen podvig v arktičnih temperaturah, toliko bolj pa še zato, ker je s seboj vlekla tudi 75 kilogramov težko opremo in hrano. Z izzivi Antarktike se ni soočila prvič. Že na dveh ekspedicijah poprej je preizkušala svoje meje v večnem ledu in snegu na južnem polu, za vsako od teh ekspedicij pa je trenirala več kot leto dni. Štiriintridesetletnica je svoje navdušenje za avanturizem odkrila pri devetnajstih. Njena želja po vedno večjih izzivih je naraščala, začenši s prvim polmaratonom, ki ga je odtekla leto pozneje pri 20 letih. »Ko sem pretekla svoj prvi maraton, sem se odločila, da poskusim ultramaraton. Ko sem odtekla 50 milj dolg ultramaraton, me je zelo bolelo in mi je bilo slabo, vendar sem se že nalezla avanturizma. Obseg mojih pustolovščin se je začel povečevati in spremenila se je moja definicija tega, kaj je normalno,« se spominja. Ko je le zmogla, je plezala od Kenije, Maroka, Mehike, Alp, Bolivije, Peruja, Islandije pa vse do Nepala. Podobno kot na njenih drugih podvigih na Antarktiki je tudi tokrat hotela s svojo avanturo doseči več. »Namen te odprave ni le premagati sebe, ampak tudi navdihniti druge, da se spoprimejo s svojimi mejami in premagajo svoje ovire. V teh težkih trenutkih ugotoviš, kaj si sposoben narediti,« se je spominjala po svoji vrnitvi v Veliko Britanijo.