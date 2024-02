Ljubezenska skladba za ženo

Britanec Mick Smith je s svojo ženo Diano par že 60 let. Prebrodila sta slaba obdobja in se veselila v dobrih. Njuna ljubezen je vzdržala in cveti tudi v zrelih letih. Trajala bo še naprej ne glede na to, da so Micku pred kratkim diagnosticirali alzheimerjevo bolezen. Ko je Mick dobil zdravniško diagnozo, sta zvečer staknila glavi in začela razmišljati, kako bo ta bolezen vplivala na njuno življenje.