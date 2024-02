»Genocid je proces. V Bosni se ni zgodil nekega dne julija 1995, prav tako se ni nenadoma pojavil oktobra 2023 v Gazi. Gre za proces, ki se začne z razčlovečenjem, diskriminacijo in preganjanjem,« pravi Arnesa Buljušmić-Kustura. Preden je pred dobrim tednom meddržavno sodišče v Haagu odločalo o vmesnih ukrepih proti Izraelu, je poskušala po svoji aktivistični plati izvajati dodaten javni pritisk na sodišče. Lotila se je zbiranja podpisov pod poziv sodišču, naj sprejme zahtevo za takojšnje premirje. Zbrala je več kot 3500 podpisnikov, ki so preživeli genocid v BiH. To je storila, ker je prepričana, da se je na primeru BiH videlo, kaj se lahko zgodi, če mednarodna skupnost ne reagira pravočasno. Če bi meddržavno sodišče pravočasno reagiralo in sprejelo vmesne ukrepe proti Zvezni republiki Jugoslaviji, se ne bi zgodil zločin v Srebrenici in tudi številni drugi ne, je prepričana. Čeprav sodišče neposredno ni pozvalo k prekinitvi spopadov, je bila Arnesa Buljušmić-Kustura vseeno zadovoljna z izrečeno odredbo sodišča. Kajti ob zahtevi, da Izrael prepreči vsa genocidna dejanja, je sodišče po njeni oceni šlo še korak dlje kot v primeru Gambije proti Mjanmaru, ko so zahtevali tudi končanje genocidnih dejanj proti Rohingejcem. Sodišče je namreč zahtevalo, da omogočijo več dobave humanitarne pomoči, hkrati pa je nakazalo morebiten pregon tistih, ki spodbujajo genocid.