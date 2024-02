Jama na Litijski

Davkoplačevalci zdaj že kar nekaj dni odprtih ust spremljamo eno največjih političnih žajfnic v novejši slovenski zgodovini zaradi nakupa domnevne sodne stavbe na nesrečni Litijski cesti, eni glavnih ljubljanskih mestnih vpadnic. Kot vidimo, so pri tem »projektu« z našim, davkoplačevalskim denarjem ravnali kot svinja z mehom in sproti kršili prav vsa pravila političnega in etičnega ravnanja.