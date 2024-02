Presenečenja ni bilo. Kitajski teniški igralci so upravičili vlogo favoritov ter po prvem dnevu kvalifikacij za 2. evroafriško skupino Davisovega pokala proti Sloveniji povedli z 2:0. Matic Križnik je bil v Guangzhouju brez moči proti najboljšemu Kitajcu Zhizhenu Zhangu, 50. igralcu s svetovne lestvice, Sebastian Dominko pa je priznal premoč 18-letnemu Kitajskemu upu Yiju Zhouju.

Dominko razočaran

»Začel sem precej nervozno, po nekaj igrah pa sem malo začutil igro. Težko je bilo priti v ritem, ker je tekmec toliko bolj kakovosten in je res dobro igral. V drugem nizu sem se malo uigral, prišel do kakšne priložnosti, a je bil tekmec enostavno premočen. Drugače pa je bila to zame res dobra izkušnja. Mislim, da bom lahko na tem gradil in se izboljšal,« je svoj nastop ocenil Matic Križnik.

Sebastian Dominko je proti dve leti mlajšemu tekmecu dobil drugi niz v podaljšani igri. Toda lani tretji mladinec sveta na krasnem teniškem kompleksu v Guangzhouju ni popustil ter v osmi igri odvzel servis Slovencu. Dvoboj je končal s štirimi zaporednimi točkami na svoj servis. »Razočaran sem, saj sem imel priložnost, a je žal nisem izkoristil. Tekma je bila dobra borba, ampak igra bi lahko bila na višji ravni,« je po dvoboju povedal Sebastian Dominko.

O dvojicah na sestanku

Selektor slovenske reprezentance Grega Žemlja je bil po prvem dnevu v svojem slogu umirjen. »Prva tekma, ki je bila relativno enosmerna, če poleg same uvrstitve na svetovni lestvici obeh igralcev dodamo še neko nervozo. Na drugi tekmi je imel Sebastian v vseh treh nizih priložnosti, da bi iztržil kaj več, ampak v ključnih trenutkih ni bil dovolj kakovosten, da bi lahko premagal tekmeca.«

Kdo od Slovencev bo nastopil v jutrišnji igri dvojic, ki bo prva na tekmovalnem sporedu, so se v slovenskem taboru odločili po večerni analizi. V prvi vrsti so se pogovorili, ali je Blaž Rola po operaciji kolena že sposoben za tekmovalni začetek. Slovenija je namreč na Kitajskem oslabljena, saj si ni uredil vize Bor Artnak, ki je ostal v ZDA. Zato je četrti član reprezentance kar selektor Grega Žemlja, ki je za igro dvojic postavil sebe, toda v Davisovem pokalu so pravila takšna, da morajo kapetani povedati pravilno postavo uro pred dvobojem. Kitajska za uvrstitev v 2. evroafriško skupino potrebuje še eno zmago, Sloveniji pa se obeta nazadovanje v tretji rang tekmovanja, ki poteka na regionalni ravni.