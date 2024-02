Velika želja Cedevite Olimpije, da v letošnji sezoni evropskega pokala dobi vsaj eno tekmo pred domačimi navijači, je v sredo splavala po vodi, ko je po boljši igri v drugem polčasu v Stožicah slavil London. Trener Ljubljančanov Zoran Martić je potožil, da so bili igralci ob njegovem prihodu v tako slabi fizični formi, da še zdaj težko v visokem ritmu zdržijo celotnih 40 minut. Zagotovo jim bo lažje danes ob 19. uri v Čačku, saj je Borac kakovostno slabši nasprotnik kot London, a pred domačimi navijači vseeno nevaren.

Prepelič je v njem nekaj sprostil

V Čačku se bo od soigralcev poslovil Karlo Matković, saj bo odigral zadnjo tekmo v dresu Cedevite Olimpije. 208 centimetrov visoki hrvaški krilni center odhaja v ligo NBA k New Orleans Pelicans, ki so ga izbrali na naboru leta 2022 kot 52. A v nasprotju s poročanji Matković ne bo zaigral v prvi ekipi, temveč se bo kalil v razvojni ligi. »Najprej Čačak, nato pa v nedeljo potujem v ZDA. Počutim se, kot da se moja kariera začenja znova. Do aprila bom igral v razvojni ligi, nato pa treniral individualno in bil v naslednji sezoni del New Orleansa. Veselim se trdega dela in učenja, hkrati pa tudi novih osebnih zmag,« je povedal Karlo Matković, ki pravi, da se mu uresničujejo otroške sanje, saj si je od malih nog želel igrati z najboljšimi košarkarji na svetu. Občutek ima, da je zdaj pravi čas za odhod čez lužo in da mu bo čas do začetka prihodnje sezone koristil, da se privadi na novo okolje.

Matković je postal osmi košarkar, ki se je iz Olimpije preselil neposredno v ligo NBA. Pred njim je to uspelo Marku Miliću leta 1997, Vladimirju Stepanii leta 1998, Primožu Brezcu leta 2001, Jiriju Welschu leta 2002, Goranu Dragiću leta 2008, Aronu Baynesu leta 2013 ter Luki Šamaniću leta 2019. »Žal mi je, da nam v letošnji sezoni ni uspelo prikazovati boljših predstav. Prepričan sem, da bodo soigralci do konca pokazali, da lahko igrajo bolje. V zadnjih dveh letih v Ljubljani sem izredno užival in spoznal nekatere ljudi, s katerimi bom ostal prijatelj za vedno. Čeprav nismo dosegali dobrih rezultatov, pa sem osebno prikazoval dobre predstave in igral veliko. Zdi se mi, da sem še dodaten odskok naredil s prihodom Klemna Prepeliča, ki je prinesel energijo in v meni sprostil nekaj, česar do takrat nisem kazal.«

Matkovićev odhod vpliva na igralce

Odhod Matkovića bo udarec tudi za trenerja Zorana Martića, ki bo po vsej verjetnosti namesto njega lahko računal na Alena Omića. »Klub se zaveda, da mora namesto Matkovića pripeljati zamenjavo. Smo pa pri iskanju omejeni z različnimi stvarmi, tako da nam ne preostane veliko manevrskega prostora. Težko bo nadomestiti Karla, ki je po mojem mnenju celo prvi center lige ABA in med tremi najboljšimi v evropskem pokalu. Njegova odsotnost se bo poznala, celotna zgodba pa vpliva tudi na igralce. S tem smo se ukvarjali kakšne tri tedne. A takšna je situacija, na katero se bomo morali prilagoditi,« je povedal trener ljubljanskega moštva.

Ker je Olimpija v zadnjem obdobju začela padati tudi na lestvici lige ABA, proti Borcu nujno potrebuje zmago. »Tokratna tekma je za nas izredno pomembna. Zadnji porazi na gostovanjih v regionalni ligi so nam močno zmanjšali možnost za visoko uvrstitev po rednem delu tekmovanja. Obračun z Borcem moramo odigrati čim bolje in se z gostovanja vrniti z zmago,« je jasen Zoran Martić.

Liga ABA, 19. krog, danes ob 19. uri: Borac – Olimpija, jutri ob 17. uri: FMP – Igokea, ponedeljek ob 17. uri: Budućnost – Crvena zvezda, ob 19. uri: Partizan – Split, ob 21. uri: Mornar – Cibona, torek ob 17. uri: Krka – Studentski centar, ob 19. uri: Zadar – Mega.