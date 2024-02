Sodišče se je danes izreklo za pristojno za odločanje o veliki večini vprašanj, ki so obravnavana v ukrajinski tožbi. Izjema je trditev Kijeva, da je že sama uporaba sile s strani ruskih sil v Ukrajini v nasprotju s konvencijo o genocidu. ICJ za odločanje o tem ni pristojen, so danes presodili sodniki.

Meddržavno sodišče prav tako ni pristojno za odločanje o ukrajinski trditvi, da Rusija krši konvencijo o genocidu tudi s priznanjem separatističnih regij Lugansk in Doneck na vzhodu Ukrajine za samostojni ljudski republiki, so danes še odločili sodniki na ICJ.

Sodni postopek pred ICJ v tožbi Ukrajine proti Rusiji zaradi kršitev konvencije o preprečevanju in kaznovanju genocida se je začel marca 2022, manj kot mesec dni po ruski invaziji na zahodno sosedo, vendar je v njem sodelovala samo Ukrajina, medtem ko je Rusija proces bojkotirala. Meddržavno sodišče je kmalu zatem odločilo, da mora Rusija nemudoma prenehati z izvajanjem vojaških operacij v Ukrajini, dokler ne bo znana končna odločitev sodišča. V Kremlju so poziv sodišča zavrnili in izrazili dvom v njegovo pristojnost v tem primeru.

Meddržavno sodišče v Haagu je sicer ravno v sredo odločalo tudi o tožbi Ukrajine proti Rusiji glede domnevnega financiranja terorizma na vzhodu Ukrajine. Kijev je namreč leta 2017 obtožil Moskvo, da je teroristična država, ki podpira proruske separatiste na vzhodu Ukrajine, sodišče pa je zavrnilo večino ukrajinskih trditev. Priznali so le, da Rusiji ni uspelo preiskati domnevnih kršitev.

Odločitve ICJ so zavezujoče in se nanje ni mogoče pritožiti, vendar pa sodišče nima dejanskih sredstev za uveljavljanje svojih odločitev.