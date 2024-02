»Del non-paperja vsebuje lekcije iz BiH in Kosova, v drugem delu pa je razmišljanje, kako bi delovanje mednarodne skupnosti v BiH in na Kosovu prilagodili na Bližnji vzhod,« je za STA navedlo ministrstvo. O non-paperju je danes prvi poročal spletni portal N1, ki je izpostavil, da naj bi ga samoiniciativno pripravil vodja kabineta zunanje ministrice Tanje Fajon Aleš Balut.

Del non-paperja, ki se nanaša na izkušnje iz BiH, je po neuradnih informacijah pripravil Balut, ki je bil v preteklosti politični svetovalec posebnega odposlanca EU v BiH. Del, ki se nanaša na izkušnje s Kosova, pa je pripravila vodja službe za strateške študije in analize na ministrstvu Sabina Stadler Repnik.

Kar zadeva lekcije iz BiH, non-paper po neuradnih informacijah med drugim poudarja, da je pomembno, da je mednarodna skupnost pri uvajanju miru enotna in da ima jasne cilje, kaj želi doseči. Omenja tudi, da mora biti prisotnost mednarodne skupnosti utemeljena na pravni osnovi ter da mora obstajati avtoriteta, ki vodi in usmerja delovanje. Kar zadeva prilagoditev za Gazo, pa non-paper vsebuje razmišljanje o možnosti z resolucijo VS ZN in o konferenci na visoki ravni. Ukvarja se tudi s tem, kako nasloviti vprašanje izraelske varnosti ter kako koncipirati obnovo Gaze.

Ministrstvo je potrdilo pisanje N1, da je ministrica Fajon dokument izročila francoski zunanji ministrici Catherine Colonna. Kot so dodali, je Fajon non-paper posredovala vsem članicam unije. Neuradno so že dobili nekaj pozitivnih odzivov. »To je prispevek k aktivni zunanji politiki in angažirani slovenski diplomaciji,« so izpostavili na ministrstvu. Poudarili so še, da želi Slovenija imeti aktivno diplomacijo v raznih forumih.

Gre sicer za prvo fazo, ko razprava o povojni ureditvi za Palestince še ni na očeh javnosti. Praksa, da se pri reševanju problemov v svetu gleda primer drugih držav, sicer po navedbah ministrstva niso nič neobičajnega.