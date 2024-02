Ko se je začela naša osamosvojitev, je bil temeljni krik v šoli: kritična in samostojna osebnost! In kaj smo dobili? Ljudi, ki so pripravljeni zamenjati svobodo za varnost, ljudi, ki bežijo pred odgovornostjo. Četudi smo mislili, da bomo z blaginjo, ki smo jo želeli, dobili subjekte, smo dobili le individuume. To je, bi rekel, tragedija našega izobraževanja. In vzgoje. Pri tem se, žal, državna birokracija kaže bolj kot odpad in ne kot omara rešitev.

Dovolil bi si trditi, da je nestrpnost med mladimi narasla z epidemijo. To pomanjkanje druženja, brušenja v družbi je zagotovo pripomoglo k temu, da so se mladi začeli počutiti bolj ogrožene in se začeli braniti z agresivnostjo, nestrpnostjo in zapiranjem vase. Konservativnost – to je presenečenje, saj je ta ravno protislovna mladosti.