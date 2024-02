Prek BiH oprali tri milijone

Zlorabe v slovenskih podjetjih, potem pranje denarja prek nakazil v Bosno in Hercegovino in nato gotovinski dvigi pri nas – to so posli, v katere naj bi bila vpletena osmerica obtoženih, za katere zdaj na ljubljanskem sodišču potekajo predobravnavni naroki. Protipravna premoženjska korist: okoli 3,3 milijona evrov.