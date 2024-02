Čas moči gangsterskih metod

Prav neverjetno je bilo, ko so evropski voditelji v četrtek komajda dobro sedli v veliko dvorano palače Justus Lipsius, pa je bilo vse drame z vnovičnim poskusom izsiljevanja Viktorja Orbana že konec. Četrtkova zgodba v Bruslju, čeprav je seveda tudi Orban zavoljo svojega elektorata slednjič moral trditi, da je iz bruseljskega koloseja izšel kot zmagovalec s ščitom v roki, ne pa na njem, se je končala precej drugače od decembrske. Takrat je mojster politične manipulacije in uničevanja pravne države kolege krepko povlekel za nos. Po prejeti 10-milijardni doti evropske naklonjenosti zaradi dveh storjenih korakov naprej pri pravosodni reformi in dveh nazaj zaradi sprejetja zakona o suverenosti je umaknil zgolj veto za simbolično pomemben začetek pristopnih pogajanj Ukrajine z Unijo, ne pa za precej bolj vsebinsko daljnosežno nujnost dodatnih evropskih milijard za ukrajinsko obrambo in ohranjanje tamkajšnje makrofinančne stabilnosti.