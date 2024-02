Dokumentarna serija bo v ospredje postavila Elizabethine igralske sposobnosti, pa tudi njen značaj, o čemer bodo spregovorili njeni nekdanji prijatelji in sodelavci. Intervjuje bodo za serijo dali Elizabethina prijateljica igralka Joan Collins, s katero sta se potegovali za vlogo Kleopatre, Margaret O'Brien, ki se je z njo šolala na MGM, tesna prijateljica Carole Bayer Sager, vodilni ameriški znanstvenik Anthony Fauci, ki je sodeloval z Elizabeth v boju proti aidsu, in drugi, tudi resničnostna zvezda in podjetnica Kim Kardashian. Kim je bila zadnja, ki je intervjuvala igralko pred njeno smrtjo leta 2011. Izjavila je že, da ji je Elizabethina življenjska zgodba dokazala, da lahko v življenju še naprej rasteš. »Elizabeth Taylor je bila samosvoja, borka. Ona je dokaz, da se lahko ves čas razvijaš in spreminjaš ter imaš različna poglavja v svojem življenju – in s tem je utrla pot vsem nam, ki smo prišli za njo,« je dejala Kim Kardashian.