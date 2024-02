Cetinskemu odpovedali koncert na obletnici iger v Sarajevu

Tony Cetinski, ki so ga napovedovali kot glavnega nastopajočega na praznovanju 40. obletnice zimskih olimpijskih iger v Sarajevu, vendarle ne bo nastopil na tem dogodku. Potem ko je napoved o njegovem nastopu vzbudila negodovanja v delu javnosti, češ, zakaj bo na obletnici nastopil hrvaški in ne bosansko-hercegovski glasbenik, so producenti dogodka Stage Production sporočili, da se to ne bo zgodilo. Pojasnili so, da so oblasti sarajevskega kantona zagotovile finančna sredstva za koncert, a je sarajevski mestni svet z županjo Benjamino Karić sklenil, da ga ne bodo podprli, menda zaradi pravnih ovir.