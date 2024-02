Odenkirk sorodnik britanskega kralja

Ameriški igralec Bob Odenkirk, najbolj znan po vlogi odvetnika Saula Goodmana iz serije Kriva pota, nato pa tudi iz serije Pokličite Saula, je v sorodu z britansko kraljevo družino, natančneje, je 11. bratranec kralja Karla III. To mu je razkril Henry Louis Gates Jr., voditelj ameriške TV-oddaje Finding Your Roots, ki poskuša izslediti korenine svojih gostov. Raziskovalci, ki so pod drobnogled vzeli Odenkirka in njegovo družino, so odšli pet generacij v preteklosti in ugotovili, da ima v sebi kanček modre krvi. Odenkirkova družina prihaja iz Chicaga. Tam je Bob odraščal kot drugi najstarejši od sedmih bratov in sester Walterja Odenkirka in Barbare Mary, katoličanov nemškega in irskega rodu. Voditelj je igralcu povedal, da je bil njegov peti praded Friedrich Carl Steinholz, ki je bil rojen leta 1755 v Plönu v Nemčiji, poročil pa se je z vojvodinjo Plön, ki je bila v sorodu z evropskimi kraljevimi družinami.