»Duševno zdravje palestinskih otrok je močno prizadeto, pojavljajo se simptomi, kot so izjemno visoka stopnja stalne tesnobe, izguba apetita, ne morejo spati, doživljajo čustvene izbruhe ali jih zagrabi panika vsakič, ko slišijo eksplozijo,« je povedal predstavnik Unicefa v regiji Jonathan Crickx.

»Ti otroci nimajo nič s tem konfliktom. Vendar trpijo tako, kot ne bi smel trpeti noben otrok. Noben otrok, ne glede na veroizpoved, narodnost, jezik ali raso, ne bi smel biti izpostavljen nasilju, kakršnemu smo bili priča 7. oktobra, ali nasilju, kakršnemu smo priča od takrat,« je dodal.

Pri nekaterih otrocih ni znano, komu pripadajo, saj so bodisi premajhni, bodisi v takšnem šoku, da ne morejo povedati svojega imena, je novinarjem v Ženevi v nagovoru prek videopovezave iz Jeruzalema še pojasnil Crickx, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zdravniki v Gazi so v preteklosti poročali, da se je kmalu po začetku izraelske ofenzive v palestinski enklavi pojavila kratica, ki je dotlej niso uporabljali nikjer na svetu: WCNSF - Wounded child, no surviving family, kar v prevodu označuje ranjenega otroka brez preživelih družinskih članov. »To je kratica, ki je značilna samo za območje Gaze, na žalost pa jo uporabljamo precej pogosto,« je decembra za britanski BBC povedala zdravnica Tanya Haj-Hassan, ki je v Gazi sodelovala z organizacijo Zdravniki brez meja.

Izraelska vojska je od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi, po zadnjih podatkih ubila najmanj 27.131 Palestincev, še najmanj 66.139 je ranjenih, na tisoče pa je pogrešanih. Med žrtvami je velika večina žensk in otrok.

Novi izraelski napadi v Han Junisu, napoved razširitve operacij na skrajni jug Gaze

Izraelski napadi v Gazi so ponoči zahtevali najmanj 105 življenj, je danes sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Hamas je poročal o napadih in obstreljevanju okoli mesta Han Junis na jugu. Han Junis na jugu Gaze, ki je v zadnjem času epicenter sovražnosti, je v četrtek obiskal izraelski obrambni minister Joav Galant. Vojakom je dejal, da palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas primanjkuje orožja in streliva, da ima v svojih vrstah 10.000 mrtvih in še 10.000 ranjenih borcev. »To je resen udarec, ki zmanjšuje sposobnosti Hamasa,« je ocenil in ponovil stališče izraelske vlade, da lahko izpustitev talcev v Gazi zagotovijo le vojaška sredstva.

Galant je ob tem tudi napovedal razširitev izraelskih operacij na skrajni jug enklave, na območje Rafe, kjer je trenutno nastanjenih več kot milijon Palestincev, ki so zaradi nasilja zapustili svoje domove. Pred vojno je v mestu živelo okoli 250.000 ljudi, zdaj pa je tam več kot polovica vseh prebivalcev Gaze, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Hamas naj bi posredoval prvo potrditev predloga premirja

Minuli konec tedna so Parizu potekali novi pogovori o novi prekinitvi ognja, na katerih so sodelovali predstavniki ZDA, Izraela, Katarja in Egipta. Osnutek predloga, ki so ga pripravili ameriški pogajalci, predvideva, da bi palestinske oborožene skupine izpustile več kot 100 talcev, Izrael pa bi v zameno omogočil prekinitev spopadov za dva meseca.

»Ta predlog je odobrila izraelska stran, zdaj pa imamo prvo pozitivno potrditev s strani Hamasa,« je v četrtek dejal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Majed al Ansari. Dodal je, da v Dohi upajo na dobre novice glede prekinitve spopadov v naslednjih nekaj tednih.

Vendar pa je neimenovan vir iz palestinskega islamističnega gibanja za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je izjava Katarja prenagljena in da imajo frakcije gibanja več pripomb na predlogov. Vodja Hamasa Ismail Hanija je pred tem v torek potrdil, da je gibanje prejelo predlog in da pripravlja odgovor nanj.

Proiransko gibanje Al Nudžaba grozi z nadaljnjimi napadi na ameriške sile

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek napovedal, da se bodo ZDA odzvale na napad z dronom na oporišče v Jordaniji ob meji s Sirijo, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki.. Ob tem je ponovil, da si ne želijo širšega konflikta v regiji. Uradniki v Washingtonu so po poročanju ameriških medijev v četrtek sporočili, da so potrdili tarče v Iraku in Siriji, povezane z Iranom. Dodali so, da naj bi bil vojaški odziv ZDA večplasten in bi lahko trajal več dni.

Proiransko gibanje Al Nudžaba pa je danes sporočilo, da namerava nadaljevati napade na ameriške vojake na Bližnjem vzhodu, dokler ne bodo izpolnjene njihove zahteve po umiku ameriške vojske iz Iraka in končanju vojne v Gazi. Gibanje je sicer del organizacije Islamski odpor, ki jo ZDA krivijo za smrtonosni napad na ameriško oporišče v Jordaniji.

»Vsakemu ameriškemu napadu bo sledil ustrezen odgovor,« je dejal vodja gibanja Akram al Kabi in dodal, da bodo nadaljevali svoje aktivnosti, dokler ne bodo izpolnjene zahteve gibanja po umiku ameriške vojske iz Iraka in končanju vojne v Gazi. Al Nudžaba je del organizacije Islamski odpor, zavezništva oboroženih skupin, ki jih podpira Iran in ki jih ZDA krivijo za napad z dronom na oporišče v Jordaniji ob meji s Sirijo, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki.

Druga članica Islamskega odpora, šiitska skupina Kataib Hezbolah, je kmalu po napadu na ameriško oporišče sporočila, da prekinja napade na ameriško vojsko v regiji. »Odločitev skupine Kataib Hezbolah bomo spoštovali. Toda Islamski odpor v Iraku se bo prek svojih drugih frakcij boril naprej,« je še izjavil Kabi.

Proti Američanom je bilo od 18. oktobra lani v regiji izvedenih že 166 napadov

Oborožene skupine, povezane z Iranom, so v zadnjih letih izvedle več sto napadov na ameriška oporišča v Iraku in Siriji, njihovi napadi pa so se dodatno okrepili po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra lani.Proti Američanom je bilo po podatkih ameriške vojske od 18. oktobra lani v regiji izvedenih 166 napadov, od tega 67 v Iraku, 98 v Siriji in en v Jordaniji. ZDA se doslej niso ostreje odzivale na tovrstne napade

Nov napad na Sirijo je medtem danes izvedla izraelska vojska, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Londonu in dodal, da je to že osmi letošnji napad Izraela na Sirijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V napadu na dve vojaški postojanki južno od prestolnice Damask so bili ubiti trije pripadniki proiranskih skupin, vključno z Irancem in Iračanom, je pojasnil observatorij. Ena od napadenih postojank pa naj bi bila v lasti libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah.

Napade so potrdili tudi iranski mediji, ki trdijo, da je med žrtvami svetovalec iranske revolucionarne garde. Sirski mediji o žrtvah niso poročali, so pa navajali, da so se sirske sile »odzvale na izraelsko agresijo in sestrelile več sovražnih raket«.

Izrael se na poročanja zaenkrat ni odzval, sicer pa izraelske sile pogosto obstreljujejo cilje v sosednji Siriji. Z napadi naj bi želeli preprečiti, da bi njihov sovražnik Iran in z njim povezane oborožene skupine razširili svoj vpliv v državi, ki je od leta 2011 v primežu državljanske vojne. Od začetka vojne v Gazi so se izraelski napadi na cilje v Siriji okrepili. Nedavno pa je bilo v izraelskem napadu v ponedeljek ubitih najmanj osem ljudi, med njimi več proiranskih borcev.

Iranski predsednik posvaril ZDA pred grožnjami in ustrahovanjem

Iranski predsednik Ebrahim Raisi je danes posvaril ZDA, da se bo Teheran odločno odzval na vsakršno ustrahovanje. Gre za nov primer zaostrene retorike med Iranom in ZDA, potem ko je ameriški predsednik Joe Biden v torek napovedal ameriški odziv na napad v Jordaniji, v katerem so bili v nedeljo ubiti trije ameriški vojaki.

»Večkrat smo dejali, da ne bomo začeli nobene vojne, toda če nas bo katerakoli država ali druga sila želela ustrahovati, se bo Iran odločno odzval,« je iranski predsednik Raisi dejal med današnjim obiskom pomorskega oporišča v Perzijskem zalivu, ki ga upravlja iranska revolucionarna garda.

Vojaška moč Irana po njegovih besedah ne predstavlja grožnje nobeni državi v regiji, temveč vir varnosti, na katerega se lahko zanesejo in mu zaupajo. Ob tem je Raisi menil, da sovražniki ne morejo škoditi Iranu, ker ima dovolj močno in sposobno vojsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za nov primer zaostrene retorike med Teheranom in Washingtonom po nedeljskem napadu na ameriško vojaško bazo v Jordaniji blizu meje s Sirijo, v katerem so umrli trije vojaki. Američani za napad na bazo obtožujejo islamistične oborožene skupine, povezane z Iranom, ki odgovornost za napad zanika.

